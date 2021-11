Manfredi: "I cittadini di Napoli si aspettano di avere i servizi che hanno gli altri cittadini d'Italia"

"Sono fiducioso che si troverà una soluzione per Napoli. Io ho sollevato un tema che riguarda il recovery e che interessa tutto il Mezzogiorno. Noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di intercettare queste risorse e spenderle al meglio nell'interesse dei cittadini. I comuni e i cittadini sono tutti uguali. Chiaramente la situazione di Napoli è la situazione più critica che c'è in assoluto nel Mezzogiorno e credo anche in Italia. Un Paese unito guarda ai doveri e ai diritti di tutti i cittadini e i servizi devono essere garantiti a tutti". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, parlando con i giornalisti a margine degli appuntamenti istituzionali in occasione della Festa dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, si è espresso nuovamente sulla questione del debito del Comune.

"Il giudizio bisogna darlo alla fine. Stanno lavorando al Governo per dare una risposta ai problemi della città e io sono fiducioso che ci sarà una soluzione. Io rispondo ai cittadini e i napoletani si aspettano di poter essere cittadini di serie A, di avere i servizi che hanno gli altri cittadini d'Italia, di poter garantire le opportunità di sviluppo che tutti si aspettano. Io devo interpretare questo sentimento, che è il sentimento della città. Quindi, se noi non saremo messi in condizioni di poter fare quello che non solo i napoletani, ma credo che il Paese si aspetta, poi faremo le valutazioni. Ma queste sono considerazioni che faremo dopo. Io metto davanti l'interesse della città e l'interesse dei cittadini a quello mio e a quello di chiunque li possa rappresentare. Oggi noi dobbiamo guardare ai bisogni delle persone", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.