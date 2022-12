Botta e risposta Manfredi-de Magistris: la polemica tra sindaco ed ex sindaco

“L'ex sindaco de Magistris, visto che non sa che dire, mette in campo cose che sono totalmente lontane dalla realtà. L'eurodeputato Andrea Cozzolino aveva dato una disponibilità per entrare in un gruppo di lavoro che doveva aiutare i rapporti tra la Città Metropolitana di Napoli e la Commissione Europea. Questo gruppo non si è mai insediato e non ha mai operato. Ma sui temi della legalità nessuno mi può dare lezioni. L'ex sindaco pensi piuttosto ai 5 miliardi di debiti che ha lasciato e ai tanti problemi che abbiamo trovato e contro cui stiamo combattendo ogni giorno”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, intervenendo stamattina su Radio Club 91 nella trasmissione Barba & Capelli.

"Il sindaco Manfredi ha il dovere di spiegare alla città di Napoli perché è stato scelto, con decreto firmato dal vice-sindaco metropolitano Giuseppe Cirillo in data 11/11/2022, l’eurodeputato Andrea Cozzolino al suo fianco per l’attuazione ed il coordinamento dei fondi europei e del PNRR. A me non sembra l’uomo giusto al posto giusto. Ma forse per Manfredi lo è. Spieghi allora", aveva scritto l'ex primo cittadino partenopeo Luigi de Magistris in un lungo post su Facebook questa mattina.

"Da oltre una settimana sono quotidianamente chiamato in causa sulla stampa nella vicenda 'Qatargate' sulla base di sospetti e illazioni, pur non avendo ricevuto alcun avviso o comunicazione giudiziaria da parte delle autorità inquirenti. Essendo tale condizione ingiusta e mortificante ho dato incarico ai miei avvocati, Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Beco, di presentare al giudice istruttore belga, Michel Claise, una formale istanza con la quale, pur dichiarandomi estraneo ai fatti, chiedo di essere sentito per contribuire all’accertamento della verità, rinunciando a tal fine alle guarentigie dell’immunità parlamentare", aveva annunciato nei giorni scorsi in una nota l'eurodeputato napoletano Andrea Cozzolino, in seguito alle polemiche politiche delle scorse settimane relative al caso 'Qatargate'.