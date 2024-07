Crollo Scampia, Manfredi: "Questa tragedia dimostra quanto sia importante il progetto di abbattimento e riqualificazione delle Vele"

"Quella della Vela Celeste è stata una terribile tragedia, con due vittime e numerose famiglie coinvolte. Abbiamo due bambini in condizioni molto gravi, che sono ricoverati al Santobono. Stiamo seguendo con grande attenzione la situazione dei feriti, che ci auguriamo si possa risolvere in maniera positiva. Siamo stati tutta la notte sul posto e con il prefetto e abbiamo coordinato gli interventi dalla prefettura, per cominciare ad indentificare una prospettiva di ospitalità per le persone che risiedevano nella vela.

Da questa mattina squadre di tecnici sono a lavoro sul posto con valutazioni statiche per inidividuare gli elementi più critici, per valutare eventualmente il rientro in casa di alcuni nuclei familiari. Già da stanotte abbiamo cercato di dare ospitalità alle famiglie interessate dallo sgombero, utilizzando anche alcune palestre delle scuole della zona. Dobbiamo garantire sicurezza e dare ospitalità ai nuclei familiari coinvolti in questa tragedia. Dopo il tavolo in prefettura ci saranno ulteriori novità sulla sistemazione delle famiglie che non possono rientrare a casa". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha parlato a Palazzo San Giacomo per fare il punto della situazione dopo il tragico crollo di un ballatoio di collegamento avvenuto nella tarda serata di lunedì nella Vela Celeste a Scampia.

Il progetto per Scampia

"Il crollo che è avvenuto testimonia ancora di più quanto sia importante il progetto di abbattimento e riqualificazione delle vele e la realizzazione di nuovi alloggi per le persone che vivono in condizioni difficili da molti molti anni. Questa tragedia ci dà ulteriore spinta nel completare il nostro progetto. Anche la Vela Celeste, l'unica destinata a restare in piedi, sarà completamente riqualificata, anche se non sarà destinata ad abitazioni. Non lasceremo solo gli abitanti delle vele, ci impegneremo ancora di più per dare una sistemazione dignitosa a tante persone. La situazione delle vele non la scopriamo oggi. Nel corso degli anni ci sono stati vari provvedimenti di sgomberi, per mancanza di titolo per l'occupazione. Noi vogliamo eliminare questo obbrobrio che è stato abitare le vele negli ultimi 20/30 anni e dare un'abitazione dignitosa alle persone. Il nostro obiettivo per completare il progetto è il 2027 per completare gli interventi. Abbiamo un cronoprogramma che prevede lo spostamento progressivo delle famiglie man mano che gli appartamenti nuovi vengono realizzati. È un progetto a incastro", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

"Non ci sono relazioni tra il crollo e gli interventi in corso nella Vela"

Manfredi ha escluso anche gli interventi in corso nella vela celeste possono aver influito sul crollo: "I lavori nella vela celeste sono iniziati all'inizio di quest'anno, ai piani seminterrati e al piano terra, con l'eliminazione di grandi accumuli di rifiuti. Si è partiti, quindi, dalle parti basse della vela. Le attività sono in corso e non ci sono relazioni tra gli interventi che si stanno facendo e il crollo che è avvenuto nelle parti alte. C'è comunque un'indagine in corso, stanotte era presente anche il magistrato sul posto".

Il numero delle persone presenti all'interno della vela

"Le persone presenti all'interno della Vela Celeste sono tra le 700 e le 750. Abbiamo una ricognizione dettagliata di tutti. Dobbiamo capire quante persone possono rientrare a casa e quante hanno bisogno di una sistemazione temporanea. Nel giro di 24 ore avremo un quadro dettagliato della situazione. In questa fase transitoria metteremo a disposizione le palestre delle scuole del territorio, che saranno attrezzate", ha chiarito il sindaco di Napoli.

Lutto cittadino nel giorno dei funerali

In conclusione Manfredi ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino a Napoli in occasione dei funerali delle vittime: "Nel giorno dei funerali proclameremo il lutto cittadino".