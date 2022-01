Manfredi: "Aumento contagi mette a rischio i servizi essenziali"

Gaetano Manfredi, intervistato da Sky Tg 24, traccia il bilancio del suo primo Capodanno da sindaco di Napoli. Bene ma non benissimo la situazione feriti: "Noi abbiamo fatto questa ordinanza anti-botti per calmierare un po' la situazione, per fare in modo che ci fosse la possibilità per le nostre forze dell'ordine di poter controllare meglio la situazione e poter fare sequestri. Abbiamo avuto botti, ma un numero di feriti paragonabile a quello dell'anno scorso, quando c'era il lockdown. Quindi è un percorso ancora da fare, però siamo soddisfatti della situazione".

Il primo cittadino si è poi detto preoccupato dall'aumento dei contagi: "Soprattutto per il mantenimento dei servizi pubblici, perché abbiamo tanti ammalati nelle aziende di trasporto, dell'igiene urbana, nella polizia municipale. Ci auguriamo di riuscire a controllare meglio questa pandemia perché altrimenti andremo in difficoltà sull'erogazione dei servizi essenziali".

Infine, un passaggio sulle risorse, circa 1,3 miliardi di euro, destinate a Napoli dal Governo: "E' un'opportunità importantissima per la più grande città del Mezzogiorno. Sicuramente con lo stanziamento previsto in finanziaria, e ringrazio il presidente Draghi e il Governo, riusciremo a efficientare i servizi pubblici, a garantire una maggiore vivibilità della città e a creare nuovi investimenti". (Fonte: AdnKronos)