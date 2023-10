Manfredi al Caan: "Asset strategico per lo sviluppo del territorio"

Gaetano Manfredi e l’assessore alle Attività produttive e al Turismo Teresa Armato, insieme al consigliere comunale Aniello Esposito, hanno incontrato, questa mattina, il segretario generale della Filt Cgil Napoli e Campania, Angelo Lustro, e il presidente della Cooperativa Napoli Libera, Stefano Luciano, e una rappresentanza dei lavoratori per discutere del futuro del Centro Agro Alimentare di Napoli.

Nel corso dell’incontro, il sindaco ha ribadito la grande attenzione che l’amministrazione comunale ha nei confronti del Caan, considerato un asset strategico per lo sviluppo del territorio. Ha ricordato, inoltre, la volontà del Comune di mantenere l’assetto societario di natura prevalentemente pubblica. In attesa delle decisioni del Tribunale riguardo la procedura concordataria, l’amministrazione conferma l’intenzione di rilanciare e potenziare le attività del Centro Agro Alimentare, per il cui futuro il Comune ha grandi prospettive e che deve essere anche un presidio di legalità.