Bradisismo e bonifica, Bagnoli 'invade' l'aula della Municipalità: c'è Manfredi

"Chi pensa che questo sia un consiglio municipale normale si sbaglia. Ci auspichiamo dei saluti del presidente e che poi si dia voce alla cittadinanza".

Eddy Sorge è un attivista bagnolese di lunga data. Tra le centinaia di cittadini presenti nel palazzo della Municipalità di via Acate, si è avvicinato ad un microfono del parlamentino ancora vuoto di consiglieri e ha anticipato il "programma" dei comitati. La giornata è particolare, è atteso il sindaco Manfredi, e le persone arrivate da tutto il quartiere vogliono risposte.



Sono stati i comitati a convincere il sindaco a parlare oggi in aula a via Acate, sebbene la visita del primo cittadino si sia poi trasformata in un consiglio di municipalità. Alcuni consiglieri siedono per iniziare il consiglio, che però resta in stand by. "I cittadini hanno ragione - ci spiega Diego Civitillo, consigliere di opposizione, di Potere al Popolo - il sindaco deve ascoltare prima loro, il consiglio municipale si può sempre aggiornare ad altra data".

Intanto l'assemblea prevista per le 16.30 a tutte le 17.30 non è iniziata, con Manfredi che è arrivato intorno alle 18.10. Presente anche Roberto Fico del Movimento 5 Stelle e l'assessore Edoardo Cosenza.

L'appello, alle 18.19, viene contestato dal consigliere Civitillo (sarebbe dovuto avvenire entro le 17.30), ma i lavori proseguono - tra le lamentele dei cittadini presenti - perché il "ritardo è dovuto ad impedimenti tecnici dovuti alla modalità mista di convocazione", spiegano dalla presidenza.

"Ringrazio tutti, il sindaco e i cittadini presenti. Stasera si parte dal tema bradisismo, il 22 dibatteremo della riqualificazione", è l'introduzione del presidente Carmine Sangiovanni.

Il primo intervento è del professor De Vito direttore dell'Osservatorio Vesuviano. "Sono contento di parlare direttemente col territorio, questo è un luogo ricco, dal punto di vista naturalistico e archeologico, che amo. Sono stato invitato a parlare del bradisismo. Questo è un vulcano, quello dei Campi flegrei, anomalo. Il bradisismo è il sollevamento lento del suolo, a Bagnoli si è sollevato negli ultimi anni di 20 centimetri, a Pozzuoli di 120. Dal 16 ottobre i terremoti sono dininuiti, ma la nostra attività di vulcanologi si sta intensificando, stiamo monitorando il vulcano. Questa intanto è la prima volta che si dà tanta importanza alla comunicazione, fondamentale per la cittadinanza".

L'assessore Cosenza, nella lettura del bollettino settimanale dell'Osservatorio Vesuviano, sottolinea come nei fatti non vi sono sostanziali novità.