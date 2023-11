Bonifica, Manfredi a Bagnoli: l'appuntamento con i cittadini nella sede della X Municipalità

Lunedì 4 dicembre il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarà a Bagnoli per un incontro a proposito della bonifica del quartiere flegreo. L'appuntamento è alle ore 17 presso la sede della X Municipalità in via Acate 65.

Questo il comunicato dei comitati di cittadini in preparazione dell'evento. “Ci sono responsabilità politiche da assumersi immediatamente di fronte a tutta la popolazione di Bagnoli e del territorio flegreo – spiegano – il 4 dicembre il Commissario per la Bonifica e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sarà alla municipalità di Bagnoli per occuparsi e farsi garante del processo di bonifica e rigenerazione dell'Area Sin Bagnoli-Coroglio con il ripristino di consultazioni mensili pubbliche con il territorio riguardo i seguenti punti: continuità del processo tecnico di smaltimento e bonifica; rimozione della colmata; stato degli appalti; tecnologie in uso; strumenti finanziari; accesso graduale alle aree già bonificate; apertura dell'area di via Cocchia; programmazione per l'accesso al mare e infrastrutture pubbliche”.

“Partecipazione, azione collettiva e controllo popolare: la Bagnoli del futuro deve costruirsi oggi”, concludono.