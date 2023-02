Autonomia approvata, Manfredi: "Danno irreparabile per il Sud e per l'Italia"

"Il ddl sull'autonomia divide il Paese: troppa frammentazione di competenze e troppi divari" in un tweet il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato così l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del testo sull'autonomia presentato dal ministro Calderoli.

Divisioni e divari, aggiunge Manfredi, che arrivano "in un momento in cui dobbiamo competere su scenari globali".

"Sarebbe un danno irreparabile per l'Italia e per il Sud - conclude Manfredi - Chi ha a cuore l'interesse nazionale non può condividerlo".