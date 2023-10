Manfredi attacca il Governo: "Si impegna per Caivano, ma toglie fondi a Scampia"

"Abbiamo da un lato il governo che si impegna su Caivano e dall'altro il governo che ci toglie i soldi per Scampia". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando alla festa dell'Unità di Napoli, facendo riferimento da un lato alle iniziative per il recupero del Parco Verde e, dall'altro, al taglio delle risorse del Pnrr. Ma, il sindaco ha rassicurato: "noi nel 2026 avremo una nuova Scampia ed una nuova Taverna del ferro".

"Ci vuole però l'impegno delle persone, che devono essere unite visto che le periferie sono state abbandonate per decenni e che, oltre alla ricostruzione materiale, occorre anche "una ricucitura sociale", ha proseguito.

"Abbiamo fatto un percorso importante in città e sono molto soddisfatto del lavoro che è stato fatto. Serve ora un lavoro di maggiore coinvolgimento dei cittadini per rendere la città di Napoli sempre più protagonista", ha ancora detto. "Bisogna fare più qualità, noi come amministrazione, gli imprenditori investendo ma anche i cittadini. Dobbiamo essere in grado di mettere in campo le nostre capacità organizzative In passato non si è fatto un lavoro di organizzazione fatto bene. La qualità c'è ma bisogna metterla in campo".