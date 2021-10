Covid, Manfredi preoccupato come De Luca. L'appello del sindaco: "Vaccinatevi"

Anche dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi arriva un appello a vaccinarsi contro il Covid-19, rivolto a coloro che non hanno ancora preso parte alla campagna vaccinale oramai portata avanti in Campania da diversi mesi.

"È chiaro che, se oggi ci troviamo in una situazione di maggiore tranquillità rispetto all'epidemia, è proprio perché c'è stata una massiccia vaccinazione e abbiamo attraversato l'estate. Adesso, avvicinandosi all'inverno, se la quantità di persone non vaccinate continua a essere alta, questo mette a rischio non solo la loro salute ma anche la salute degli altri", commentando così la crescente preoccupazione manifestata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca, il quale aveva parlato di "quinta ondata" oramai alle porte.

"Mai come in questo momento noi abbiamo bisogno di rafforzare le vaccinazioni e fare in modo che soprattutto - ha aggiunto il sindaco - coinvolgano quelli che fanno parte delle fasce più fragili e più a rischio, quindi, le persone più anziane e le persone che sono più sensibili al virus".

Le parole di Vincenzo De Luca

Il governatore De Luca, nel suo consueto messaggio social del venerdì, ha parlato di un dato - quello dei contagi - "che deve preoccupare. Ormai da due settimane stiamo registrando una tendenza all'aumento dei positivi. La metà di queste persone non sono vaccinate, quelli che vanno in ospedale o in terapia intensiva sono quasi tutti non vaccinati. Dobbiamo prepararci ad una campagna di vaccinazione di massa per la terza dose, dato che aumentano i positivi anche tra i vaccinati con due dosi".

Il bollettino Covid-19 in Campania

Il bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania diffuso oggi ha riportato 654 nuovi positivi emersi dall'analisi di 27mila e 528 tamponi. L'incidenza è del 2.37, contro quella del 2.23% registrata ieri. Preoccupante il dato dei ricoveri, cresciuti di 15 unità in 24 ore.