Scrutinatrice si sente male: scatta la psicosi Coronavirus

Momenti di paura nella sezione 19 del seggio situato presso l’Istituto Cesaro di via Volta a Torre Annunziata, ieri pomeriggio, quando una scrutinatrice non si è sentita bene e ha abbandonato il seggio. Il presidente della sezione ha disposto l’interruzione delle operazioni di voto in applicazione del protocollo anti Covid.

La giovane è stata trasportata da un’ambulanza all’ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è stata sottoposta ad un test rapido, che ha poi dato esito negativo.

Dopo circa tre ore il seggio è stato riaperto (dopo una sanificazione precauzionale).