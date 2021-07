Accordo Maresca-Rivellini: spunta la maglia anti-Juve (VIDEO)

"Chi ama Napoli e non è juventino vota Napoli Capitale". Questo quanto scritto sulla maglietta che ieri Enzo Rivellini, presidente dell'associazione Napoli Capitale, ha donato al candidato sindaco per il centrodestra a Napoli Catello Maresca. La maglietta ha stampato, inoltre, il numero 1 ed il nome del magistrato in aspettativa.

Il gadget è stato consegnato ieri in occasione della firma dell'accordo che sancisce il sostegno di Napoli Capitale, assieme al Popolo della Famiglia ed alla Lega del Sud, alla corsa di Maresca verso palazzo San Giacomo. Nell'occasione sono stati presentati anche il simbolo che andrà sulla scheda elettorale e gli otto punti programmatici di Napoli Capitale.