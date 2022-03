La difesa del M5S: “Non eravamo obbligati a usare Rousseau per le votazioni”

All'indomani dell'udienza di Napoli sulla revoca della sospensione dello statuto M5S e dell'elezione di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle, i vertici attendono il pronunciamento del giudice, che si è riservato di decidere su un tema che sta tenendo i pentastellati col fiato sospeso. Il professore di Diritto pubblico Francesco Cardarelli, uno degli avvocati che sta seguendo il ricorso di Napoli per conto del Movimento 5 Stelle, ha risposto ad alcune domande dell'Adnkronos. E' vero che lo statuto M5S del febbraio 2021 prevede l'uso della sola piattaforma Rousseau per le votazioni in assemblea? "Lo statuto adottato nel febbraio 2021 - risponde il legale - indica nella piattaforma Rousseau lo strumento con il quale il MoVimento 'si propone' di organizzare le modalità telematiche di consultazione dei propri iscritti, ma ne subordina l'utilizzo a 'specifici accordi'. In altre parti dello statuto non si fa riferimento alla piattaforma Rousseau: ad esempio, proprio per ciò che riguarda l'assemblea del Movimento lo statuto si riferisce genericamente all'uso di una 'piattaforma informatica on line', o alle forme di consultazione scritta 'anche telematica on line'. È però stato detto che lo statuto obbligherebbe il Movimento ad avvalersi solo della piattaforma Rousseau. "Non è così, per due ragioni", ribatte Cardarelli: "La prima, formale, è che il richiamo statutario alla piattaforma Rousseau ha una natura 'programmatica' e non vincolante (si può utilizzare più di uno strumento per le consultazioni on line). La seconda, sostanziale, è che il Movimento è una associazione politica le cui finalità e la cui funzionalità non possono dipendere dalla operatività di un soggetto esterno: se ad esempio non si trova un accordo con Rousseau, oppure se quell'accordo viene meno (cosa che è accaduta), ciò significa che il Movimento debba rinunciare al suo tratto peculiare, e cioè quello della consultazione in rete degli iscritti? Lo strumento della democrazia diretta, che richiede l'uso di apparati tecnologici, non può dipendere da contratti con un solo soggetto, né dai suoi comportamenti. In nessun caso lo statuto di un movimento politico può essere interpretato ed applicato in senso vincolante a favore di un altro soggetto (nel caso di specie un operatore economico)".

Se lo statuto non obbliga il M5S ad avvalersi della piattaforma Rousseau, cionondimeno il M5S potrebbe comunque liberamente farlo. "Anche in questo caso non ritengo sia possibile. Il Regolamento europeo in materia di privacy prevede che il titolare del trattamento (in questo caso il M5S) si avvalga di un responsabile (in questo caso chi tratta materialmente i dati nel corso delle consultazioni on line) che presenti garanzie sufficienti (tecniche, economiche e organizzative): in altri termini il rapporto tra i due soggetti, oltre che di natura economica e tecnica, è basato su un fondamento fiduciario", spiega ancora l'avvocato, che tra l'altro ha seguito il ricorso del M5S di fronte al Garante della privacy. "Il passato turbolento nei rapporti ma M5S e Rousseau - prosegue Cardarelli - non depone in questo senso: si deve ricordare che solo un apposito provvedimento di urgenza del Garante privacy (che ha ingiunto all'Associazione Rousseau di consegnare tutti i dati personali degli iscritti al M5S, nonché la cancellazione delle copie dei dati esistenti, a seguito della loro restituzione) ha consentito al M5S di poter disporre dei dati dei propri iscritti. Il M5S era ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, perché l'Associazione Rousseau aveva impedito, per ragioni diverse da quelle di natura tecnica, l'indizione e l'espletamento delle consultazioni in rete del M5S tramite l'uso della piattaforma Rousseau; aveva pubblicamente dichiarato di non voler più supportare le attività del M5S; si era rifiutata altresì di adempiere alla richiesta di consegna dei dati personali degli iscritti, così perpetrando un illecito trattamento dei dati (potenzialmente con effetti permanenti). Escluderei sulla base di tali premesse - chiosa l'avvocato di Conte - che vi possa essere un rapporto di tipo fiduciario: di questo si è reso conto lo stesso Garante che ha preso atto di un 'rapporto conflittuale tra le parti'".