Progetto di restyling via Partenope, Cosenza: "Vogliamo una strada smart. Nessuna ideologia contro nuovi parcheggi"

"Il progetto di restyling di Via Partenope? Andrà avanti. Perché non preclude alcuna possibilità. Sono previste due corsie fisse ciclabili, ma anche due corsie carrabili. Da usare all'occorrenza, senza precludere alcuna scelta sull'utilizzo pedonale/carrabile. E che comunque si useranno in caso di allerta idrogeologica o vento. Come da rendering del progetto esecutivo approvato. Ed useremo parte dei fondi per tecnologie innovative, vogliamo una strada smart che si adatti ai cambiamenti del sistema di trasporti. E in parallelo puntiamo su mobilità sostenibile con Linea 1 , Linea 6, tram. Senza alcuna ideologia contro nuovi parcheggi. Si deve potere arrivare al meraviglioso lungomare con mobilità pubblica, ma anche poter parcheggiare in modo adeguato". Così l'assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità Edoardo Cosenza, in un post su Facebook, ha parlato del futuro del Lungomare di via Partenope.

"Ne abbiamo discusso in una interessante prima riunione della Commissione Trasporti del Comune di Napoli, questa mattina. La democrazia è ascolto. Tante opinioni, non sempre convergenti. La Giunta Manfredi farà la sintesi. Nessuna posizione ideologica, solo logica", ha aggiunto l'assessore comunale.

Il dibattito e le proposte in Commissione

La destinazione del Lungomare al termine del progetto di riqualificazione approvato e della relativa gara, è stata al centro della riunione della Commissione comunale Infrastrutture e Mobilità presieduta da Nino Simeone, a cui hanno preso parte proprio l'assessore Cosenza e i rappresentanti di alcune associazioni di categoria.

La Commissione ha già avanzato una sua proposta, che è quella di creare una Zona a Traffico Limitato da Piazza Vittoria a Via Nazario Sauro, munita di varchi telematici e con orari di accesso dei veicoli nelle prime ore del mattino e nelle ore centrali pomeridiane dei giorni feriali.

L’Amministrazione, ha spiegato l’assessore Cosenza, intende ascoltare il parere di tutti, a partire dalla Commissione. Il progetto di riqualificazione del Lungomare, finanziato per 13,2 milioni di euro a valere sui fondi del Pon Metro, prevede due corsie ciclabili e due carrabili, quindi contempla una flessibilità nell’uso. Il progetto, già approvato e completo di tutti i pareri, prevede anche la disponibilità di 300mila euro da destinare all’acquisto di nuove tecnologie e dovrà essere attuato entro la fine del 2023, pena la perdita dei finanziamenti. Anche il tram tornerà, inizialmente fino a Piazza Vittoria e successivamente fino a Piazza Sannazaro, grazie a un finanziamento contenuto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche in caso di pedonalizzazione, infatti, è necessario prevedere la possibilità di apertura per allerta meteo e altre situazioni di emergenza, ma qualsiasi intervento non può prescindere dalla risoluzione dei problemi del trasporto su ferro, dalla creazione di nuovi parcheggi, anche sotterranei, e da un piano ambientale che tenga conto di tutta la viabilità della zona e non solo del Lungomare.

Un no a ipotesi di riapertura al traffico veicolare è venuto dai rappresentanti di alcune associazioni di categoria presenti alla riunione: Adele Pignata di Federalberghi Napoli, Antonino Della Notte di Aicast e Antonio Viola di Confesercenti, per i quali non è da prendere in considerazione nessun passo indietro rispetto al Lungomare pedonalizzato, tranne nei casi di situazioni emergenziali.

Diverse le opinioni dei consiglieri intervenuti: per Catello Maresca (Gruppo Maresca) sarebbe utile parlare di fruibilità "ragionata" del Lungomare, da aprire alle auto in fasce orarie definite per decongestionare il traffico della zona, sempre però lavorando su un progetto complessivo della mobilità cittadina e tenendo conto delle condizioni del trasporto pubblico. Aniello Esposito (Partito Democratico) ha ricordato i gravi danni arrecati alla città dalla chiusura della Galleria Vittoria, un fatto che ha dimostrato l’importanza di poter contare sulla percorribilità di Via Partenope. Fondamentale è poi fornire tempi precisi sul ritorno del tram a Piazza Vittoria e garantirne l’allungamento del percorso fino a Poggioreale.

Nessun passo indietro sulla pedonalizzazione è possibile, invece, secondo Luigi Carbone (Napoli Solidale Europa Verde), che valuta un eventuale ritorno al passato come "un autogol", mentre per Salvatore Flocco (Movimento 5 Stelle) la pedonalizzazione ordinaria potrebbe lasciare il passo a riaperture temporanee nei giorni feriali, solo in caso di particolari criticità del traffico cittadino.

Alessandra Clemente (Gruppo Misto) ha definito impopolare qualsiasi ipotesi di riapertura, peraltro contraria a quanto previsto dal Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che punta ai centri storici liberi dalle auto, a nuovi parcheggi e al potenziamento del trasporto pubblico. Il progetto di riqualificazione, inoltre, parla di Lungomare restituito ai cittadini con traffico veicolare ammesso solo in situazioni di emergenza. Toti Lange (Gruppo Misto) ha ricordato le decisioni prese da Amministrazioni passate che sono poi diventate "simboli", come la chiusura di Piazza del Plebiscito e quella del Lungomare. Questa Amministrazione, ha sottolineato, deve andare al di là delle simbologie e fare scelte ragionando con praticità e buon senso. Non è detto che una pedonalizzazione che prescinda da altri ragionamenti sia economicamente vincente: occorre ragionare con una visione complessiva della città e non a compartimenti stagni.

Luigi Musto (Manfredi Sindaco) ha approvato l’idea di un ragionamento complessivo che tenga conto di tutti gli elementi in gioco, ma prevedendo la riapertura solo in casi di assoluta necessità. Per Rosario Palumbo (Cambiamo!) la pedonalizzazione va considerata come l’obiettivo finale della scelta, anche se per arrivarci occorreranno gradualità e azioni intermedie per potenziare trasporto pubblico e parcheggi.

L’obiettivo della pedonalizzazione di questa e di altre zone della città, ha concluso l’assessore Cosenza, è condiviso anche dall’Amministrazione, ma dopo il potenziamento del trasporto pubblico e dei parcheggi, e sempre valutando in un’ottica complessiva l’impatto ambientale della scelta. Il progetto di riqualificazione non esclude il passaggio delle auto in regime ordinario, quindi lascia aperte tutte le soluzioni possibili.