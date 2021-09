Di Maio a New York per San Gennaro: festa grande a Little Italy

Luigi Di Maio festeggia San Gennaro a New York con qualche giorno di ritardo. Festa grande a Little Italy, dove il ministro degli Esteri si è recato per far visita alla comunità italiana: "A Little Italy di New York - scrive Di Maio sulla sua pagina Facebook - la comunità italiana ogni anno organizza una grande festa in onore di San Gennaro, patrono di Napoli. Un posto pieno di tradizioni, di tipicità italiane, di eccellenze Made in Italy. E ovviamente non poteva mancare la pizza napoletana. È sempre una garanzia".