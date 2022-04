Luigi Di Maio, tre tappe nel Napoletano: le dichiarazioni del ministro degli Esteri

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha oggi fatto tappa nel Napoletano per diversi eventi. Intorno a mezzogiorno è stato a Volla, presso la Villetta Parco Panorama per la "Giornata per la consapevolezza dell’Autismo". Appuntamento poi alle 15 a Marano per la cerimonia di consegna del bene confiscato alla criminalità organizzata dall’Associazione Terra Viva, infine alle 17 tappa a Pomigliano d'Arco (alla distilleria di via Roma) per l'inaugurazione del Centro per le Famiglie del Comune.

Nel video, le dichiarazioni del ministro a Volla, prima tappa della sua giornata.