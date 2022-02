Di Maio: "Il peso politico del Movimento viene dal popolo"

Il Movimento 5 Stelle vive un periodo molto complesso dopo che il ricorso di un gruppo di dissidenti ha portato alla sospensione del nuovo regolamento e ha, di fatto, messo in discussione la leadership di Giuseppe Conte. Sul tema è intervenuto anche Luigi Di Maio, ministro degli Esteri e uno dei principali volti dei grillini: "Sono state giornate difficili, che però non devono né abbatterci né rallentare la nostra azione innovatrice. Le iniziative legali sono sempre legittime, ma di certo non possiamo farci scoraggiare. Il peso politico di un MoVimento come il nostro deriva dal sostegno popolare, non dalle norme di uno statuto. Chi gioisce per il provvedimento del Tribunale di Napoli non ha ancora capito questo concetto. La politica va al di là delle questioni tecniche".