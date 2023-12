“Napoli ancora al buio per Natale. Una sconfitta per la città”

"Una sconfitta per tutta la città di Napoli. Dappertutto si accendono le luci, mentre noi in consiglio comunale, ancora ai primi di dicembre, non abbiamo messo in cantiere la delibera a riguardo". Lo segnalano in una nota i consiglieri comunali di Forza Italia, Iris Savastano e Salvatore Guangi. "Purtroppo quest'anno, non sono bastati i tempi dettati dalla Camera di Commercio per organizzare le luminarie - spiegano - Il Comune infatti non ha colto la disponibilità della Cciaa con i suoi 3 milioni e non ha rispettato le regole ed i tempi dettati dal protocollo d'intesa sottoscritto ai primi di agosto, rendendo vanificato l'importante contributo di Piazza Bovio.

La Cciaa aveva a giugno chiesto al Comune di preparare un bando europeo e a ottobre il Comune ha detto che i tempi erano ormai troppo stretti e si doveva procedere con l' affidamento diretto. Ovviamente più comodo per tanti aspetti". "Ricordiamo al Comune che sono appena 2023 anni che Natale viene il 25 dicembre, le procedure dovrebbero mettersi in atto per giusto tempo come fa Londra, Madrid, New York, mentre per il capodanno Cinese (10 febbraio) potremmo ancora farcela. Vergognoso!!", concludono.