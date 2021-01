"Ad un passo dalla barbarie", De Luca bacchetta Moratti sulla Lombardia che chiede più vaccini

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha commentato le affermazioni di Letizia Moratti, neo assessore al Walfare della Lombardia, sulla distribuzione dei vaccini. "Leggo con sconcerto le affermazioni della signora Moratti a sostegno di una distribuzione di vaccini legata al Pil delle diverse regioni. Si fa fatica a credere che si possa subordinare l'uguale diritto alla vita di tutti, a dati economici. Si direbbe che siamo a un passo dalla barbarie. La signora Moratti è persona intelligente e civile. Mi auguro che voglia chiarire che si è trattato di un'affermazione non meditata, che non risponde alle sue convinzioni", ha detto De Luca.

La richiesta fatta ad Arcuri

Sanno facendo ancora discutere le parole del vice presidente e neo assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti che ha chiesto di considerare quattro parametri per la distribuzione dei vaccini anti Covid. Ossia il contributo che le Regioni danno al Pil, mobilità, densità abitativa e zone più colpite dal virus. Tale richiesta è contenuta in una lettera inviata al commissario Arcuri.

"La vicepresidente Moratti sulla distribuzione dei vaccini ha chiesto una serie di integrazioni che mi sembrano estremamente coerenti e logiche e ascolteremo cosa ne pensa Arcuri", ha spiegato il presidente della Regione Attilio Fontana in conferenza stampa.

"Una vita non può valere più di un'altra"

"Quando si parla di salute non è giusto dividersi. Una vita non può valere più di un’altra. Ho grande stima di Letizia Moratti, che ricordo come buon ministro dell'Istruzione e ottimo sindaco di Milano, e, proprio per questo, resto stupito della sua idea di dividere i vaccini tra le regioni in base a parametri come il PIL. Non è neppure il caso di addentrarsi nel merito: è una questione morale." Lo scrive su Facebook Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.