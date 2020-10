Coronavirus, de Magistris e Sala scrivono al Ministro Speranza su questione lockdown

I sindaci di Napoli e Milano, Luigi de Magistris e Beppe Sala, hanno inviato questa mattina una lettera al Ministro della Salute Roberto Speranza per chiedere delucidazioni dopo le parole, nella giornata di martedì, del consulente del Ministro, il Prof. Walter Ricciardi, sull'esigenza di un lockdown per il capoluogo campano e per quello lombardo, vista l'esplosione di contagi da Coronavirus nelle ultime settimane.

"Questa mattina mi sono sentito con il Sindaco di Milano Beppe Sala, ci siamo confrontati sul momento difficile che stanno vivendo Napoli e Milano e abbiamo deciso di scrivere al Ministro della Salute Roberto Speranza per avere delucidazioni sul paventato lockdown delle nostre due città, espresso dal suo consulente Walter Ricciardi. Abbiamo chiesto al Governo e al Ministro di farci sapere qual è la posizione del Ministero della Salute, se hanno elementi, dati, circostanze ed informazioni che in questo momento non sono a disposizione delle città di Napoli e Milano. E' un momento difficile e decisioni difficili vanno prese insieme tra le istituzioni. Ci vuole grande collaborazione tra Governo, Regioni e città, in modo che insieme si possono prendere decisioni migliori a tutela della salute dei cittadini, ma anche per salvaguardare la situazione, che diventa sempre più esplosiva, dal punto di vista sociale, economico e del lavoro", spiega de Magistris in un video sui social.

Anche il primo cittadino meneghino Sala ha scelto lo stesso mezzo per parlare dell'argomento: "Stamattina ci siamo sentiti con il sindaco di Napoli Luigi de Magistris perché ieri il professor Walter Ricciardi ha evocato un lockdown per Napoli e Milano. Abbiamo scritto al ministro Speranza per sapere se è un'opinione del suo consulente o del Ministero e nel caso fosse un'opinione del Ministero, se è basata su dati e fatti che il Ministero ha e noi no".