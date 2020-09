Lite e assembramenti in un seggio, le elezioni si infiammano: intervengono polizia e carabinieri

Forti tensioni ieri nel tardo pomeriggio all’ingresso del VII circolo di Giugliano, in via Bartolo Longo, dove alcuni cittadini hanno discusso in maniera accesa per futili motivi (per la precedenza sull'ingresso all'interno del seggio).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono accorsi carabinieri e polizia, visto che la lite si stava trasformando in rissa, con schiaffi e pugni, che hanno sedato gli animi e ricostruito la vicenda grazie ai testimoni dell'accaduto.