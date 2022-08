Liste Pd, abbandona anche l'ex assessore Gaeta

Un'altra defezione da parte di una delle candidate inserite nelle liste approvate dalla direzione nazionale del Partito democratico. In Campania è Roberta Gaeta, ex assessora alle Politiche sociali del Comune di Napoli, ad annunciare oggi di voler rinunciare alla corsa per il parlamento nel collegio di Napoli. Indicata al quarto posto nella lista che la coalizione "Italia democratica e progressista" presenta al plurinominale Campania 1 - 01, come rappresentante di Democrazia Solidale - Demos, Gaeta spiega: "Dopo un'attenta valutazione, di concerto con il segretario nazionale Paolo Ciani e con il presidente Mario Giro, non ho ritenuto opportuno accettare la candidatura così come ci era stata proposta, per diverse considerazioni di natura politica".

"Ringrazio in ogni caso il mio partito - spiega ancora Gaeta - non solo per la tangibile dimostrazione di stima, ma soprattutto per aver condiviso con me questa decisione. Continuerò con orgoglio a rappresentare Demos in Campania quale coordinatrice regionale, con l'assoluta serietà che ha sempre contraddistinto il mio operato e la mia storia personale". "Naturalmente, il sostegno e la partecipazione di Demos alle liste del Partito democratico per le prossime elezioni politiche - assicura - è totale e senza alcuna incertezza".