Malumori in Forza Italia: due consiglieri comunali contestano le liste

Nel day after la presentazione delle liste di candidati in corsa per uno scranno da deputato o da senatore non mancano le polemiche in Campania, soprattutto nella coalizione di centrodestra, l'ultima in ordine di tempo a rivelare i nomi in campo. Salvatore Guangi e Iris Savastano, consiglieri comunali di Forza Italia eletti a Napoli appena dieci mesi fa, prendono le distanze dalle scelte fatte, in particolare dal coordinatore regionale del partito in Campania, Fulvio Martusciello. "Ancora una volta - dicono i due eletti - abbiamo appreso, senza alcuna condivisione, i nomi presenti in lista, anche per quelli riferiti al collegio della città di Napoli dove poteva esserci il coinvolgimento di uno dei consiglieri della nostra città".

"Si era discusso di nomi da mettere in lista che non abbiamo poi più ritrovato. Parole e strette di mano - ricordano Guangi e Savastano - a cui poi non si è dato seguito. Dispiace che si parli prima di condivisione, squadra, esperienza e professionalità e poi rimangano solo concetti astratti. Un periodo di riflessione servirà per valutare questi comportamenti ancora molto, o forse mai si riuscirà, difficili da accettare". A Napoli il listino presentato da Forza Italia alla Camera è composto dal coordinatore nazionale del partito Antonio Tajani, dalla consigliera regionale Annarita Patriarca, da Guido Milanese e Carla Ciccarelli. Al Senato sono in corsa al proporzionale di Napoli il leader dei forzisti Silvio Berlusconi, la capogruppo a palazzo Madama Annamaria Bernini, Francesco Silvestro e Giuliana Franciosa. All'uninominale di Fuorigrotta il centrodestra punta su Mariarosaria Rossi, ex fedelissima di Berlusconi indicata da 'Noi moderati', mentre a San Carlo all'Arena c'è l'ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro. Al Senato in corsa l'ex governatore Stefano Caldoro.