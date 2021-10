De Luca: "Liste d'attesa troppo lunghe. Dobbiamo intervenire"

"Se saremo responsabili tra qualche settimana saremo fuori dal tunnel". Vincenzo De Luca annuncia in diretta Facebook che la Campania è vicina alla fine dell'emergenza sanitaria. Eppure, la sanità regionale non sembra ancora pronta ad affrontare la normalità e ha fornire servizi accettabili. Il presidente della Giunta punta il dito contro le liste d'attesa: "Per alcuni interventi sono troppo lunghe e dobbiamo intervenire per ridurle. Per questo motivo ho fissato un incontro con i direttori delle Asl".

Poi, un messaggio al Governo: "Ho letto di una proposta per destinare alla sanità del Meridione solo il 40 per cento dei 15 miliardi di fondi. Nulla di più sbagliato. Questa è l'occasione per correggere decenni di ritardi e i fondi vanno concentrati dove il Paese è ancora indietro: cioé al Sud".