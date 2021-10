Luigi Di Maio, l'annuncio: "Dopo 10 anni intensi ho deciso di scrivere il mio primo libro"

Si chiama "Un amore chiamato politica" il primo libro di Luigi Di Maio. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ministro degli Esteri con un post sui social.

"Dopo quasi dieci lunghissimi anni, vissuti con la massima intensità, ho deciso di scrivere il mio primo libro. In queste pagine spero di riuscire a trasmettervi con chiarezza il mio punto di vista, raccontando dettagli inediti degli eventi che hanno segnato la storia politica del nostro Paese nell’ultimo decennio. Ci sarà tanto di me, della mia storia, ma anche dell’evoluzione del MoVimento, delle dinamiche di Governo. Ma non voglio anticiparvi altro. Martedì prossimo, il 26 ottobre, sarà in libreria", scrive il politico napoletano su Facebook.