Comitato dell'ordine del leone d'oro: "riconoscimento speciale" a Roberto Russo

"Riconoscimento Speciale" al Capo della Protezione Civile di Afragola Roberto Russo, per meriti professionali e per il suo venticinquennale impegno nella promozione di attività sociali, culturali e filantropiche; in particolar modo per l'opera svolta in prima linea quale volontario durante la pandemia da COVID-19. Premio conferito dal Comitato dell'Ordine del Leone d'Oro, durante la cerimonia del Gran Premio Internazionale di Venezia, che dal 1947 premia le arti, l'imprenditoria e tutti coloro che nei vari campi si sono distinti e hanno contribuito alla crescita dell'Italia. "Sono emozionatissimo - dichiara Roberto Russo - voglio condividere questo premio con tutta la mia cittadinanza e soprattutto con tutti gli uomini e le donne che si sono dati da fare in questo periodo. É l'unione che fa la forza - prosegue - e solo con la nostra unione e la nostra grande cooperazione, siamo riusciti ad ottenere grandi risultati. Questo premio é un punto di partenza e non di arrivo - conclude Roberto Russo - noi ci saremo sempre, e soprattutto, saremo sempre in prima linea.

Insieme a Roberto Russo, premiati nomi eccellenti come Mogol, Fausto Leali, il DS dell'Inter Giuseppe Marotta e tra i campani, tra gli altri Catello Maresca