Lega, Cantalamessa nominato responsabile antimafia del partito

Gianluca Cantalamessa, deputato napoletano della Lega, è stato nominato responsabile nazionale del dipartimento antimafia del partito di Matteo Salvini. L'annuncio è arrivato dallo stesso Cantalamessa che, via social, ha espresso tutta la sua soddisfazione: "Ringrazio Matteo Salvini per avermi nominato responsabile nazionale del dipartimento antimafia della Lega. Da ragazzo orgogliosamente cresciuto in provincia di Napoli mi “porto addosso” quelle brutte sensazioni che tante persone perbene hanno subito e subiscono per le pressioni intollerabili delle organizzazioni criminali", ha scritto.

"Ringrazio tutti i militanti del partito"

"Ovviamente - ha continuato - anche in questo nuovo incarico nazionale metterò tutto il mio impegno . Il mio primo pensiero va a tutte le persone che hanno dato la vita in questa lotta ed a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno combattono per un paese più giusto e più sicuro. Auguro un sincero in bocca al lupo a Valentino Grant, nuovo coordinatore regionale della Lega in Campania ed a Pina Castiello per la nomina nella segreteria politica nazionale del partito".

"Un grazie di cuore ovviamente anche a Nicola Molteni per tutto ciò che ha fatto per il partito in Campania. In ultimo il ringraziamento più importante e cioè a tutti i militanti di partito che in silenzio lavorano e consentono ad altri militanti più fortunati come me di vivere questi momenti. Senza di voi noi, nulla sarebbe possibile. Grazie ragazzi. Con umiltà e tanta determinazione avanti futuro", ha concluso.