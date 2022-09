L'obiettivo di De Luca: "300 mila posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione per i giovani"

"La Regione Campania ha creato, solo nelle aziende, 5mila posti di lavoro - sottolinea il Governatore De Luca - grazie alla serietà amministrativa e agli investimenti. Altri 3mila giovani sono stati mandati a lavorare grazie al concorso della Regione nella Pubblica Amministrazione. Complessivamente abbiamo creato 10mila posti di lavoro. Rimango convinto che per il Sud dobbiamo darci un unico obiettivo: 300 mila posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione per i giovani", ha spiegato oggi De Luca alla presentazione della nuova autostazione Air, come riporta AvellinoToday.it.

Fondi bloccati

Il Governatore si è poi soffermato su quello che lui stesso definisce un paradosso tipicamente italiano: assistiamo a famiglie, imprese e lavoratori del Sud in difficoltà economica e, nel frattempo, i finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione sono stati bloccati: "Il Sud potrebbe utilizzare 22 miliardi del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. A giugno hanno fatto un primo riparto, dopodiché si sono fermati. 5 miliardi e 600 milioni di euro spettano solo alla Regione Campania. Qualcuno sta pensando di bloccare questi finanziamenti per fare, dopo il 25 settembre, un nuovo riparto con l'80% dei finanziamenti al Nord e il 20% al Sud. Noi stiamo combattendo e continueremo a farlo. Ora, stiamo completando tutti gli investimenti che ci competono nel campo dell'ambiente, delle infrastrutture e della sanità".