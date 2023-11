Metro, Manfredi: "Stazione Capodichino attiva entro il 2025"

Stazione di Capodichino attiva entro la fine del 2025. E' la speranza che il sindaco Manfredi ha espresso in merito alla metropolitana di Napoli. Il sindaco, a margine della celebrazione dei morti, ha fatto il punto sulla situazione dei lavori sulla linea. Lavori che hanno subito un brusco rallentamento per la stazione Poggioreale, a causa del crollo di un pezzo della collina su cui poggia il cimitero. Un cedimento dovuto proprio alle operazioni del cantiere sotterraneo. "Il treno, però, potrebbe arrivare a Capodichino entro la fine del 2025 perché qui i lavori non si sono mai fermati e anche senza il completamento delle stazioni precedenti perché la galleria è a buon punto. Manca soltanto la copertura". Aprire la stazione di Capodichino significherebbe trasporto diretto su ferro per l'aeroporto di Napoli: un passaggio epocale per l'intera regione.