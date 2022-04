Restyling via Partenope, Cosenza: "Sarà una strada smart. Ci sarà molta innovazione tecnologica"

A margine della riapertura dell'ultima parte di Piazza Municipio, l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza ha parlato anche del bando di gara per il restyling di via Partenope, con presentazione delle offerte fino al 13 maggio: "Era molto importante partire. Ci saranno due corsie per le automobili che potremmo tenere aperte solo in emergenza o prendere decisioni a seconda del flusso di traffico. Ci sarà molta innovazione tecnologica per stabilire nella maniera più efficace quando tenere aperto e quando tenere chiuso. Sarà una strada smart".

I dettagli della gara

Sono previsti 14 mesi di lavorazioni, soggetti a ribasso in fase di offerta. Per la scelta del vincitore si valuteranno le migliori proposte.

In particolare saranno premiate nel punteggio:

- la qualità architettonica e impiantistica: scelta dei materiali e uso di tecnologie innovative per l'informatizzazione;

- la qualità ambientale (il trattamento dei materiali di risulta e le ipotesi di sistemazione spazi a verde)

- le metodologie di cantierizzazione, cioè come minimizzare i disagi.

Il progetto prevede la stessa dimensione del marciapiede lato mare, due corsie di ciclabile, due corsie carrabili per i mezzi di soccorso, il carico e scarico e l'apertura alle auto quando l'amministrazione comunale lo riterrà opportuno. Infine la sistemazione ordinata del marciapiedi dal lato dei ristoranti e degli alberghi. Previsti arredi urbani di qualità. Il quadro economico totale è di 13,2 milioni di euro. Altri 300.000 euro saranno in seguito destinati ad ulteriori tecnologie.