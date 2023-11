La Russa al congresso di Magistratura Democratica

"Sono orgoglioso di essere qui anche perché ritengo che la partecipazione e il dialogo e soprattutto l'apertura all'ascolto a ogni livello siano un valore irrinunciabile, specie in una fase storica di grandi riforme e grandi emergenze come quella attuale". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, durante il suo intervento al 24esimo congresso di Magistratura Democratica, in corso alla Stazione Marittima di Napoli.

"Se da un lato i più recenti rilievi del Ministero della Giustizia ci dicono cche in ultimo anno si è iniziato a registrare un miglioramento nella durata dei processi, in linea agli impegni assunti con il Pnrr, dall'altro lato resto convinto che strada riforme sia ancora molto lunga e non solo connessa alla giustizia, si discute per esempio in questo momento su rapporto tra cittadini e democrazia diretta", ha aggiunto il presidente del Senato.

"Sono temi che meritano un confronto serio e scevro da ogni pregiudizio. È una strada che dobbiamo cercare di percorrere insieme fino in fondo, per restituire ai cittadini piena e incondizionata fiducia nelle istituzioni proprio a aprtire da magistratura e dal suo irrinunciabile ruolo istituzionale", ha concluso La Russa.