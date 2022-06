Sabato 18 giugno Italexit sarà in piazza Carità a Napoli, dalle 16,30 in poi, per un evento con Gianluigi Paragone.

Parteciperanno anche la deputata Jessica Costanzo, il senatore William De Vecchis, Francesco Amodeo, Andrea Perillo e Gerardo Torre.

A seguire musiche di Povia.