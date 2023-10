Il conflitto Israele-Palestina e le possibili ripercussioni sull'Italia, De Luca: "Rischio di un'altra esplosione dei prezzi"

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha parlato, tra le altre cose, delle questioni relative al conflitto Israele-Palestina e alle possibili ripercussioni sull'Italia: "Dobbiamo fare attenzione ad un aspetto di questa vicenda. Come abbiamo appreso da telegiornali e giornali, tra gli stati che hanno espresso solidarietà ad Hamas c'è l'Algeria, che è oggi il principale fornitore di petrolio dell'Italia. L'Italia ha deciso di rompere la fornitura unica di gas e petrolio dalla Russia e di affidarsi ad altri fornitori. Abbiamo fatto bene, ma dobbiamo sapere che siamo a rischio, perchè se si esaspera il conflitto, anche gli accordi per le forniture energetiche, soprattutto di gas, che abbiamo raggiunto con i paesi del Mediterraneo e dell'Africa, rischiano di saltare".

"Rischiamo, quindi, di conoscere un'altra esplosione dei prezzi dell'energia e delle materie prime che abbiamo già conosciuto durante la prima fase della guerra in Ucraina. Cioè rischiamo di subire in Europa, e in Italia nel modo particolare, le conseguenze economiche di questi conflitti. Anche per questo motivo, e non è un motivo banale, dobbiamo lavorare perchè non ci sia una dilatazione, una esplosione generalizzata del conflitto in tutto il Medio Oriente", ha spiegato De Luca.