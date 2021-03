Ischia, il sindaco scrive a Speranza e De Luca: chiesta la zona gialla per l'isola

Con una nota inviata nella giornata di lunedì al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino ha chiesto per l'isola disposizioni e misure restittive da 'zona gialla' in virtù della situazione epidemiologica sul territorio isolano.

"All’uopo - scrive il sindaco Ferrandino - occorre rilevare, nell’esclusivo interesse della comunità rappresentata e pur condividendo pienamente le finalità di prevenzione generale perseguite in ambito regionale in base al principio di precauzione, che i dati provenienti dal Report geolocalizzazione della Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord protocollo 8008072021 del 03.03.2021 ultimo pervenuto, in relazione agli indici di positività e geolocalizzazione come individuati dalla task force aziendale dei flussi informativi e processi organizzativi territoriali e dal Nucleo di ricerca e registro Covid-19, presentano con riferimento al Comune di Ischia ed ai Comuni Barano d’ischia, Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e Serrara Fontana una situazione epidemiologica particolarmente contenuta che consente ed anzi impone la valutazione del contesto insulare come realtà dalle peculiari caratteristiche non assimilabili al contesto territoriale regionale. In particolare, se da un lato occorre valutare attentamente la situazione dell’unico presidio ospedaliero presente sull’isola “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno – che allo stato non presenta elementi di criticità - dall’altro non può essere tralasciato di considerare in sede istruttoria che, sulla base della situazione epidemiologica, all’intera isola possano essere applicati, nel rispetto del principio di massima precauzione, le disposizioni meno restrittive previste per le cd zone gialle, o comunque corrispondenti a quelle stabilite sulla base dell’indice di contagio e degli altri indicatori, senza pregiudizio alcuno per la tutela della salute. Ciò anche in considerazione della conclusione - sull’intera isola - della campagna vaccinale per il personale scolastico e amministrativo, del personale del comparto termale e dell’avanzato stato di svolgimento della campagna vaccinale per gli ultraottantenni residenti".

"L’adozione delle limitazioni previste per le cd. zona gialle, fermi gli ulteriori divieti disposti dalle ordinanze regionali e il rigoroso rispetto dei protocolli previsti per le singole categorie di operatori, consentirebbero lo svolgimento di attività essenziali nel contesto della realtà insulare, evitando di compromettere ulteriormente - senza che ne sussistano i presupposti in relazione agli indici di diffusività del contagio rapportati alla popolazione residente - aziende produttive ed attività commerciali già provate dalla totale compromissione della economia turistica, finora sopravvissute sulla base del mercato interno", conclude Ferrandino nella nota.