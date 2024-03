Case popolari, verde, strade: su cosa investirà il Comune di Napoli nei prossimi anni

Più risorse per i servizi. Investimenti straordinari su case popolari, verde e strade. L'assessore al bilancio Pier Paolo Baretta illustra in un video, pubblicato dalla web tv del Comune di Napoli, i punti salienti del bilancio di previsione 2024-2026 approvato nei giorni scorsi dalla giunta Manfredi e da sottoporre all'esame del Consiglio comunale.

"Il risultato del biennio che abbiamo alle spalle è positivo, nel senso che abbiamo ridotto di quasi 700 milioni il disavanzo. Abbiamo dimezzato il debito commerciale e soprattutto abbiamo ridotto da 170 a 90 giorni i tempi di pagamento, cosa molto importante per chi lavora per il Comune di Napoli. Ora nel terzo anno si tratta di fare un salto di qualità ulteriore, sia nella spesa corrente che in un piano straordinario di investimenti. Da un lato ulteriori 30 milioni di euro per la gestione quotidiana, ma soprattutto circa 80 milioni di investimenti straordinari, di cui almeno 15 milioni saranno dedicati alle case popolari, al verde, alle strade immettendo quasi 20 milioni, e tante altre opere di assestamento di tipo sportivo e di tipo sociale. Nel bilancio abbiamo previsto anche di ristorare i cittadini per gli aumenti dei costi energetici che ci sono stati lo scorso anno", spiega Baretta.

Gli obiettivi del Patto per Napoli

"Abbiamo rispettato tutti gli obiettivi previsti dal Patto per Napoli, costituendo la società per la riscossione che ha iniziato la sua attività, la valorizzazione del patrimonio con l'accordo Invimit e l'assegnazione delle prime sei unità immobiliari. Siamo riusciti anche ad effettuare le transazioni economiche con i nostri fornitori. Diciamo che si esce da una situazione di emergenza e ci saranno più risorse disponibili per i servizi", conclude l'assessore comunale al bilancio.

Manfredi: "Guardiamo con fiducia al futuro"

"Lo schema di bilancio approvato rende l'idea del grande sforzo messo in campo per consentire alla città di affrontare le sfide che avevamo dinanzi. E' un bilancio che vede ridotto di oltre 700 milioni di euro il disavanzo dell'ente con il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti dal Patto per Napoli. Questi risultati, insieme alle politiche adottate per migliorare la riscossione dei tributi e alla riqualificazione della macchina comunale che prosegue spedita, ci consentono di guardare con fiducia al futuro per garantire servizi sempre più efficienti ai cittadini e ai tantissimi turisti che continuano a crescere in città". Questo il commento del sindaco Gaetano Manfredi nei giorni scorsi, all'atto dell'approvazione del bilancio preventivo 2024-2026.