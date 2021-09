VIII Municipalità, intervista al candidato presidente Di Vaio: “Lotta ai roghi tossici e alla sosta selvaggia”

Il 3 e il 4 ottobre Napoli andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco e la nuova composizione del Consiglio comunale, ma anche per l’elezione dei presidenti e dei consiglieri di ogni singola Municipalità.

NapoliToday ha intervistato Stefano Di Vaio, candidato presidente della VIII Municipalità (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) per le liste di centrodestra che appoggiano Catello Maresca.

1 – Quali sono le principali problematiche che, secondo lei, ancora attanagliano i quartieri della Municipalità?

La Municipalità 8 è senza dubbio tra le Municipalità napoletane che presenta il più alto tasso percentuale di verde, ponendo la sua gestione tra i problemi principali non risolti. Tra le problematiche da affrontare sicuramente elenco i roghi tossici, la sosta selvaggia, la viabilità, la mancanza di impianti sportivi per i giovani del territorio, e l' edilizia popolare pubblica, che ormai versa in uno stato pietoso.

2 – Il rapporto con l’amministrazione centrale è fondamentale per le Municipalità. Cosa farà per consolidare questo rapporto?

Instaurerò sicuramente un dialogo costruttivo e aperto al confronto per il bene del territorio.

3 – Nel caso di elezione, quale sarà il primo provvedimento che metterà in atto?

Come dicevo poc'anzi, bisogna mettere in campo una sinergia istituzionale per avviare un protocollo d' intesa tra Comune, ASIA, Regione e SMA Campania per mettere definitivamente fine alla problematica della gestione del verde.

Bisognerà iniziare una pulizia radicale dei parchi pubblici della Municipalità per renderli fruibili alla cittadinanza, la pulizia delle strade e soprattutto una regolare manutenzione delle caditoie in vista della stagione invernale per scongiurare il pericolo di allagamento stradale. Inoltre, tra le primissime cose che farò è riorganizzare il personale e riaprire anche la sede di Piscinola.