L’assessore Trapanese: “Lavoro ogni giorno per mia figlia Alba e per tutti i bimbi”

“Nei primi mesi ho recuperato quasi 21 milioni di euro che rischiavamo di perdere”. Si presenta così Luca Trapanese, assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli, in carica dallo scorso ottobre sotto l’amministrazione del neo sindaco Gaetano Manfredi.

“Testa bassa e pedalare” sembra essere il leitmotiv che accompagna il lavoro del 44enne che nel 2017 salì alla ribalta della cronaca nazionale e internazionale per aver preso in affidamento Alba: una bambina affetta dalla sindrome di down che, in precedenza, era stata rifiutata da ben 30 famiglie.

Una bella testimonianza che racconta di un “incontro” che – come lui ammette – gli ha cambiato la vita: “Alba ogni giorno mi ricorda la sua voglia di vivere nonostante tutto. Ed è una bambina con una forza e un’energia indescrivibile. Ogni giorno lavoro con l’idea che sto lavorando per Alba e per tutti i bambini come lei. I figli sono figli della comunità e a tutti dobbiamo garantire delle opportunità di vita, di inserimento, di concretezza, di realizzazione”.

E a chi lo accusa di essersi fatto “pubblicità” con questa storia, risponde: “Ero noto già prima di Alba per il mio impegno nel sociale. Però credo che la notorietà possa essere un vantaggio e cerco di sfruttarla per il bene di Napoli. Se arriva la persona che racconta una Napoli che c’è, che lotta, che ha dei progetti… allora ben venga l’assessore noto”.

Con oltre 20 anni di esperienza nel sociale e a difesa dei disabili, Trapanese – voluto fortemente dal Movimento 5 Stelle in giunta - non sembra per niente spaventato dalle sfide che lo attendono nei prossimi cinque anni, annunciando – in vista anche dell’arrivo di ulteriori fondi – che le politiche sociali “sono al centro dei pensieri di questa amministrazione”, visto che la città risulta “carente” nel sociale.

Tra le prime misure adottate vanno ricordate, sicuramente, il bonus libri, il bonus spese, il bonus fitti e utenze; a gennaio, inoltre, – annuncia Trapanese – arriverà il bonus trasporti.

Nel video l’intervista integrale di NapoliToday all’assessore Luca Trapanese.