VII Municipalità, intervista al candidato presidente Troiano: “Recuperiamo i parchi e gli impianti sportivi”

Il 3 e il 4 ottobre Napoli andrà al voto per scegliere il nuovo sindaco e la nuova composizione del Consiglio comunale, ma anche per l’elezione dei presidenti e dei consiglieri di ogni singola Municipalità.

NapoliToday ha intervistato Antonio Troiano, candidato presidente della VII Municipalità (Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno) per le liste di centrosinistra che appoggiano Gaetano Manfredi.

Quali sono le principali problematiche che, secondo lei, ancora attanagliano i quartieri della Municipalità?

Oltre ai servizi dovuti ai cittadini per diritto come il verde, la pulizia, la manutenzione dell'edilizia popolare, la sicurezza e il miglioramento delle condizioni strutturali e logistiche dell’edilizia scolastica, la municipalità ha bisogno di una svolta culturale su vari livelli attraverso il finanziamento di progetti che possano incrementare gli eventi sul nostro territorio come mostre, rappresentazioni teatrali, incontri e dibattiti su temi sociali, laboratori d'arte.

Il rapporto con l’amministrazione centrale è fondamentale per le Municipalità. Cosa farà per consolidare questo rapporto?

Il rapporto con l'amministrazione centrale è fondamentale. La mia candidatura è già partita con un progetto che grazie all'impegno del candidato Sindaco Manfredi, a cui vanno i miei ringraziamenti, punterà a dare maggiore risultanza alle municipalità. In attesa del decentramento economico stiamo pensando ad un decentramento funzionale che posa dare valenza agli atti e ai deliberati del consiglio municipale, creando, così, un filo diretto tra Comune e Municipalità.

Nel caso di elezione, quale sarà il primo provvedimento che metterà in atto?

Il primo provvedimento deliberato mi piacerebbe fosse condiviso da tutti i 30 consiglieri, mi impegnerei per la costruzione di un percorso istituzionale inclusivo di tutte le istanze rappresentate in consiglio e votato alla più ampia condivisione possibile dei provvedimenti approvati. La mia trascorsa esperienza come consigliere municipale mi ha dato la possibilità di avere contezza dei temi critici della municipalità, uno di questi è sicuramente la manutenzione del verde con il recupero di tutti i parchi e gli impianti sportivi e mi piacerebbe che il primo provvedimento approvato avesse ad oggetto proprio questo tema al fine di poter dare a tutti i cittadini la possibilità di poter vivere in un contesto urbano decoroso.