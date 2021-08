Al lavoro per Bassolino, dal comitato elettorale: "Nelle nostre liste tantissime donne e giovani"

Le elezioni amministrative napoletane hanno da pochi giorni finalmente una data, col primo turno che è fissato il 3 ed il 4 ottobre. Mentre proseguiranno per tutto agosto i preparativi e le trattative per le liste elettorali, settembre si preannuncia il vero mese di svolta della campagna elettorale. Abbiamo intervistato Antonella Cammardella, del comitato elettorale di Antonio Bassolino, per sondare come stia affrontando questi convulsi giorni la formazione che sostiene l'ex governatore.

A chi si rivolge il progetto politico per Napoli di Antonio Bassolino?

"Il nostro è un progetto civico e raccoglie un consenso largo, con simpatizzanti anche nell'area dei moderati o addirittura tra persone di destra – per il rigore nell'amministrazione cittadina che Bassolino incarna – che tendono all'astensionismo. L'impostazione di Bassolino poi chiaramente è di sinistra, legata al lavoro, all'ambiente, al femminismo, al mondo della cultura, a quell'operazione di sinistra che fu il Rinascimento napoletano.

Puntiamo molto sul recupero dell'astensionismo e, dobbiamo dire, per ora il riscontro è molto positivo. Adesioni singole, contatti, ci stanno avvicinando persone che avevano perso la fiducia verso la politica e le istituzioni e che ora vogliono abbracciare il nostro progetto di città.

Potremmo diventare anche una realtà più ad ampio respiro in futuro, una realtà politica vera e propria".

In questi giorni state lavorando alle liste.

"Sì, e saranno prevalentemente civiche. Abbiamo la lista legata ad Antonio Bassolino, alcune forze politiche schieratesi con noi e che presenteranno le loro liste. Abbiamo la lista di "Onda" che è un movimento nazionale di giovani per la scuola, e stiamo interloquendo anche con quel che resta di alcune presenze civiche. Poi c'è "Azione" di Calenda, e stiamo parlando con un'esperienza ambientalista proveniente dal basso".

Chi saranno i candidati?

"Ci saranno moltissime donne, le donne saranno la forza del nostro progetto. E moltissimi giovani. Certo saranno presenti anche persone di esperienza – appunto come Antonio – che ci mettono la loro storia e che non possono essere rottamati dopo aver fatto importante la città prima che...si perdesse un po' per strada negli ultimi anni".

Credete concretamente alla possibilità di arrivare al ballottaggio?

"Ballottaggio? È quello il nostro obiettivo. Per un'operazione del genere bisogna crederci, e noi stiamo lavorando per arrivarci, anche in pieno agosto. Tra l'altro lo stiamo facendo con le nostre forze, parliamo con le persone, con le professioni, sul territorio. Antonio è un candidato molto poliedrico, parla a tutti. La nostra è un'operazione tutta napoletana, di una persona che conosce la città, i suoi problemi, la macchina amministrativa con le sue lacune e le sue potenzialità, il bilancio, la crisi della società partecipate. E tanti professionisti di alto spessore ci stanno dando dei contributi programmatici per cui sappiamo come amministrare. Siamo entusiasti di questo progetto e ci crediamo, poi si vedrà".

I prossimi passi?

"Stiamo preparando la campagna elettorale per subito dopo ferragosto quando torneremo completamente attivi. In questi giorni di vacanze Antonio Bassolino è un po' defilato, si sta godendo i nipotini che abitano lontano".