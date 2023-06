Inquilini che non pagano l'affitto, Baretta: "Serve norma per mediazioni"

Recupero della morosità e regolarizzazione di occupanti e abusivi: questo l'obiettivo della proposta dell'assessore al Patrimonio e al Bilancio del Comune di Napoli, Pier Paolo Baretta, in occasione dell'incontro "Dialoghi sull'Abitare" in corso oggi al Real Albergo dei Poveri.

"La sola strada per uscire dalla trappola del danno erariale e dell'illegalità - ha spiegato Baretta nel suo intervento - è disporre di un contesto normativo che ci consenta di accedere a mediazioni e conciliazioni della morosità accumulata e di consentire lunghe rateizzazioni per recuperare questi importi. Una disposizione legislativa che permetta agli enti locali di agire verso gli inquilini morosi adottando procedure di regolarizzazione, alle condizioni suddette, ci consente di affrontare seriamente il problema".

Secondo Baretta, "questo permetterebbe di aprire a una strategia generale che porti alla cessione degli immobili ai residenti in regola a condizioni agevolate, quali, ad esempio, di considerare l’affitto come riscatto e prevedere forme di sostegno finanziario, attraverso intese con istituti bancari disponibili, per quegli inquilini che, nell’accedere all’offerta, intendano ridurre i tempi di acquisto o migliorare le condizioni dell’immobile".