Giovedì iniziativa unitaria delle donne del centrodestra per discutere di sicurezza e trasporti

Giovedì, 23 settembre, alle ore 11, presso la stazione della Metropolitana di piazza Municipio (incrocio via Leoncavallo) si terrà una iniziativa unitaria delle donne della coalizione di centrodestra a favore del candidato sindaco Catello Maresca. Il tema è la sicurezza e i trasporti. All’iniziativa parteciperà il candidato sindaco Catello Maresca. Antonella Esposito Gagliardi (Prima Napoli ) con Alessandra Caldoro e Valentina Varano (Fratelli d’Italia); Valeria Della Rocca e Micla Sorrentino (Forza Italia); Bianca D’Angelo (Napoli Capitale); Giuliana Covella (Catello Maresca Sindaco); Rosaria Borrelli (Essere Napoli); Simona Cipriani e Bona Mustilli (Prima Napoli) incontreranno la stampa per denunciare le condizioni di pericolo e insicurezza che le donne vivono partendo dalla linea metropolitana che si trova nel cuore della città.

"All'appuntamento con i giornalisti e con il candidato sindaco Catello Maresca - spiegano le promotrici dell'incontro - significativamente ci saranno molte candidate del centrodestra, anche quelle escluse dalla sentenza del Consiglio di Stato. Tutte noi vogliamo continuare quelle battaglie che ci hanno unito in maniera genuina e trasparente nello schieramento di Maresca. Le portiamo avanti nell'interesse esclusivo della città, con un sincero spirito di servizio, al di là della possibilità di sedere in consiglio comunale o nei consigli di Municipalità. Noi donne di centrodestra non perdiamo di vista il vero obiettivo, ciò che davvero ci interessa: dare a Napoli un'amministrazione migliore dopo anni di malgoverno della sinistra. E temi come quello della sicurezza sono basilari per una città vivibile, che aspiri davvero ad essere considerata una capitale europea".