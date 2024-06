Schlein, Conte e Manfredi per il Pride: "Insieme per i diritti"

Nella giornata di oggi si è tenuto all'Albergo dei Poveri il convegno di vigilia del Napoli Pride, al quale insieme al sindaco Gaetano Manfredi hanno partecipato il presidente del M5s Giuseppe Conte e la segretaria del Pd Elly Schlein.

"Sono felice che oggi siamo qui insieme al sindaco Gaetano Manfredi, che sta facendo un gran lavoro in questa città, e sono contenta che ci sia anche Giuseppe Conte. Unire le forze su sempre più questioni sociali, di diritti civili, del piano industriale che manca al paese ma anche di come affrontiamo l'emergenza climatica è quello che dobbiamo fare per battere queste destre. L'abbiamo dimostrato - ha detto Elly Schlein - solo qualche giorno fa, vincendo in sei capoluoghi di regione su sei che andavano al voto, con coalizioni coerenti, con un programma condiviso. Credo che anche l'esperienza amministrativa di questa città dimostri che si possono mettere a valore le differenze, per fare insieme le battaglie che invece sono comuni e sono tante. Sono felice di essere qui a farle insieme".

Piena sintonia tra i due leader e il sindaco Manfredi sul tema dei diritti: "Lotteremo ancora per il matrimonio egualitario, per facilitare le adozioni, per riconoscere pienamente i diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali", assicura la segretaria dem.

"In un anno e mezzo con questo governo l'Italia è scivolata ancora più in basso nella classifica dei diritti Lgbtq+ in tutta Europa. Siamo ormai alla trentaseiesima posizione su 48 e non lo accettiamo, vogliamo portare l'italia nell'Europa e nel futuro, cioè dove si riconoscono i diritti fondamentali delle persone. Serve legge contro l'omotransofobia, per cui continueremo a lottare perché questa destra che governa l'ha affossata con un applauso sguaiato che non ci possiamo dimenticare, lotteremo ancora per il matrimonio egualitario, per facilitare le adozioni, per riconoscere pienamente i diritti delle figlie e dei figli delle coppie omogenitoriali, perché l'amore non si discrimina e i figli non si possono discriminare", ha chiuso Schlein.

"Quello compiuto con le Unioni civili è stato un passo avanti rispetto al nulla che c'era prima, ma vogliamo il matrimonio egualitario subito", ha aggiunto Conte. "La premier Meloni è venuta alla Camera e ha dichiarato con pubblica ipocrisia che non c'è alcun tentativo di contrastare la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza - ha spiegato il leader pentastellato - Non è cosi, non è vero. Anzi è il contrario ed è fatto in modo subdolo. Non si vuole riconoscere che i consultori in questo percorso non possono essere il momento in cui si realizzano la colpevolizzazione e i conflitti ideologici perchè l'assistenza e la finalità per cui nascono è assolutamente diversa".

"Napoli - ha aggiunto Manfredi - è una città inclusiva, una città che vede nelle differenze un valore". Secondo il sindaco bisogna fare un percorso affinché ci sia "una società più coesa, tollerante perchè una società più coesa cresce di più".