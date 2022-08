Proteste all'esterno del Lido Azzurro: salta l'incontro con Matteo Salvini

Le proteste allontanano Matteo Salvini da Torre Annunziata. L'incontro che il leader della Lega aveva programmato al Lido Azzurro è stato annullato. All'esterno della struttura si erano radunati una cinquantina di attivisti della rete Lgbt e di altre associazioni del territorio per protestare contro il suo arrivo in città. Ad accoglierlo ci sarebbero stati anche tammorre e zampogne ma Salvini ha preferito tornare a Roma annullando l'ultima tappa del suo tour elettorale in Campania.

La motivazione ufficiale dell'annullamento dell'evento è stata data dal consigliere regionale Severino Nappi e ha un tenore diverso. "Il motivo - spiega a margine di un intervento con i presenti presso lo stabilimento balneare di Torre Annunziata - è collegato ad improvvisi impegni a Roma. Salvini, mentre stava venendo al lido Azzurro dopo avere partecipato ad un'iniziativa sul tema degli animali domestici, ha avuto una telefonata. Ha provato a spostare gli impegni imprevisti, ma non c'è riuscito. L'appuntamento è però solo rimandato: verrà a settembre nuovamente in Campania''.