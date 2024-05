Fondi sviluppo e coesione, Fitto: “Non c'è ancora una data certa per la Campania”

''Non le posso dare una data né per la Sardegna, né per la Puglia, né per la Campania né per la Sicilia. Stiamo lavorando e nei prossimi giorni avremo probabilmente delle date per queste regioni, se ci sarà un avanzamento. Lo verificheremo nel corso del lavoro che stiamo portando avanti''. Così il ministro per gli Affari europei, le politiche di Coesione e del Pnnr, Raffaele Fitto, in visita a Bagnoli, dove ha incontrato il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio, Gaetano Manfredi, a proposito della sigla del fondo di Coesione. ''Sono in atto dei tavoli con tutte le Regioni, abbiamo sottoscritto con 17 regioni, io comprenderei le domande e le preoccupazioni, gli approcci se fosse il contrario, cioè quasi tutte le regioni che non hanno firmato e qualche regione che ha firmato. Allora ci sarebbe qualcosa che non quadra. Siccome l'operazione è il contrario. Noi abbiamo sottoscritto con 17 regioni e province autonome questo accordo quindi il lavoro che è stato fatto è un lavoro serio''.

''È chiaro che la differenza tra le regioni che ancora devono sottoscrivere e le altre regioni è anche nel fatto che la Sardegna ha votato per le Regionali, quindi per alcuni mesi ci siamo fermati completamente, e il lavoro deve essere ripreso. Le altre regioni, le più grandi regioni del sud, la Sicilia, la Puglia, la Campania, hanno una caratteristica, avere una importante mole di risorse assegnate e quindi complessivamente abbiamo la possibilità e la necessità di fare una verifica dello stato dell'arte della programmazione 2014 2020 sulla quale non entro nel merito delle polemiche, indico la fonte della Ragioneria generale dello stato dove potrete trovare le risposte a tutte le domande che ci si può porre sulla capacità o meno di spesa. Stiamo lavorando in questa direzione e quindi così come con il commissario sindaco di Napoli Manfredi siamo lavorando molto bene, io mi auguro che lo stesso approccio ci sia con tutti. Io non cambio nell'approccio'', ha concluso Fitto.