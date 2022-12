De Luca e l'incontro con Calderoli: “Ecco cosa gli dirò sull'autonomia differenziata”

In merito all'autonomia differenziata "abbiamo definito le cose principali" e, in pratica, "è stata accettata la linea della Regione Campania cioè prima si definiscono i Lep, i livelli essenziali di prestazione per tutta Italia e poi si definiscono i poteri". Così il governatore campano, Vincenzo De Luca, parlando dell'incontro che avrà con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, il prossimo venerdì 9 a Napoli.

"Da questo punto di vista Calderoli ha fatto una scelta importante perché - ha aggiunto De Luca - ha accettato di fare i Lep entro sei mesi, ma faremo di più perché venerdì presenteremo a Calderoli anche un elenco di interventi che si possono fare immediatamente a Costituzione invariata: rapporti con le Sovrintendenze, autonomia per i piani paesaggistici, autonomia della Regione per quanto riguarda i pareri di opere pubbliche di interesse regionale, autonomia per i porti, autonomia per gli impianti energetici alternativi. Insomma, la linea burocrazia zero a cui stiamo lavorando da anni. Queste cose le possiamo fare da subito, in due mesi, poi in sei mesi faremo la revisione dei livelli essenziali di prestazione per l'autonomia", ha concluso il presidente.