Gelmini: “Il loquace De Luca ha perso la parola sull'inchiesta sui Covid Hospital”

"Il solitamente loquace Vincenzo De Luca sembra aver perso la parola, e ancora non rilascia alcuna dichiarazione in merito all'indagine che sta terremotando la sanità campana. Dopo un top manager della Asl di Napoli, un consigliere regionale del Pd, il presidente della Soresa (la centrale regionale per gli acquisti), e una fedelissima del presidente De Luca, membro dell'Unità di crisi regionale, oggi risulta indagato anche il direttore dell'istituto zooprofilattico (Izsm) di Portici (Napoli). Anche in questo caso, a quanto si apprende, i pm contestano il reato di turbativa d'asta".

Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Occorre al più presto fare chiarezza su questa vicenda. La Campania merita trasparenza e i suoi cittadini devono sapere come sono stati spesi i soldi dei contribuenti. Sarà compito della magistratura accertare eventuali responsabilità penali, ma dal punto di vista politico il governatore della Regione ha il dovere di raccontare la sua verità", conclude.