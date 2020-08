"Caro De Luca, perché non fai chiarezza sull'inchiesta Covid?"

Con una nota, il senatore Ciro Falanga coordinatore regionale dell'Udc, chiede a De Luca spiegazioni sull'inchiesta appalti Covid che lo sta lambendo in questi giorni. "Da garantista quale sono sempre stato, e approssimandosi, in Campania, il voto per il rinnovo del Consiglio regionale, sento di dover porgere una domanda al governatore Vincenzo De Luca: perché non fa chiarezza sulle attività poste in essere dalla sua squadra di governo durante i mesi terribili della pandemia?", sono le parole di Falanga.

Il sanatore prosegue: "Sono sempre stato dell'avviso che la politica non debba farsi condizionare dal 'potere giudiziario'. Trovo pertanto assurdo che debbano essere le procure a tentare di fare luce, per prime, su certi aspetti poco chiari della gestione dell'emergenza Covid in Campania".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Insomma "il presidente della Giunta dovrebbe aiutarci a comprendere come sono stati gestiti gli appalti Covid e perché un consigliere della sua stessa maggioranza, come Luca Cascone, che non aveva alcun titolo a farlo, abbia parlato di forniture ed appalti. E soprattutto perché ha detto di aver operato a titolo volontario. Che significa tutto questo? Chi è Cascone? – conclude – Caro governatore, le risposte dovrebbe darle lei prima ancora che le toghe".