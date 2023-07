Rogo Venere degli stracci, la proposta del consigliere comunale di Napoli: "Devolvere l’indennità di luglio per ripristino opera"

"Tutti devono fare la loro parte ed assumersi le proprie responsabilità. Il rogo della Venere degli stracci, avvenuto nelle prime ore di mercoledì, non può rimanere senza una forte risposta della politica napoletana. Ancora ignote le cause e ci auguriamo che presto la polizia giudiziaria faccia chiarezza". Comincia così la nota del consigliere comunale di Napoli Domenico Brescia.

Il consigliere del gruppo "Azzurri Noi Sud Napoli Viva" propone di devolvere le indennità di luglio per i lavori di restauro della Venere degli stracci in piazza Municipio: "Un forte segnale di solidarietà concreta da parte di noi consiglieri comunali di Napoli potrebbe essere la devoluzione delle indennità di luglio quale acconto per i lavori di restauro straordinario che il Sindaco Manfredi vorrà commissionare con la massima urgenza".