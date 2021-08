Incendio all'officina Gelsomina Verde, Borrelli: “Siamo con la Scampia onesta“

"Massima solidarietà ai responsabili del centro e a tutta la Scampia onesta che si batte contro la criminalità. Che le istituzioni non li lascino mai soli, perché a dover essere mandati via dalla nostra terra sono i criminali, i delinquenti, i camorristi e tutti coloro che attentano alla legalità che deve essere resisti alla città. Auspichiamo che l'officina Gelsomina Verde possa risorgere della cenere più forte di prima e in questo le istituzioni dovranno aiutare". Così il consigliere regionale di Europa Verde Campania Francesco Emilio Borrelli sul rogo della struttura di volontariato.