"Impresentabili", Di Scala e Paolino: "Candidabili ed eleggibili"

“Sono candidata e sono eleggibile. Pertanto, di fronte ai diversi tentativi di manipolazione della verità che in queste ore provano a sostenere ch’io non lo sarei, agirò per danni e diffamazione. Chiarito questo, vista la delicatezza della materia e le gravi ripercussioni che l’etichetta di impresentabilità riversa sui candidati, sulla loro attività politica, sociale, familiare e personale, inviterei quei signori che hanno scritto il codice di autoregolamentazione adottato dalla Commissione parlamentare ad un doveroso approfondimento sulle regole e sui giudizi etico-politici. Se lo avessero fatto avrebbero scoperto ad esempio che il processo che mi vede presente presso il Tribunale di Napoli riguarda l'emissione di un'ordinanza di demolizione di un'opera abusiva oggetto di una controversia civile che io, da avvocato, avrei sollecitato nell'interesse del mio cliente e che quindi in questo procedimento non c’è, assolutamente, nessuna ipotesi di appropriazione indebita di denaro nell'esercizio di funzioni pubbliche. Tutto qui!”. Ad affermarlo è la consigliera regionale campana di Forza Italia, Maria Grazia Di Scala candidata nelle liste di Forza Italia in Campania, Circoscrizione Napoli, alle Elezioni Regionali 2020.

“Alla vigilia delle elezioni regionali ecco che spunta fuori il grillino di turno che, dall’alto della sua presunta capacità di giudizio morale mi definisce ‘impresentabile’ evidentemente per disorientare l’elettorato. Lo ribadisco ancora una volta: sono candidabilissima, eleggibile e non sono mai stata condannata. Lo dice la legge non io, nè altri depositari della verità. A tutti gli amici chiedo di non credere a queste falsità diffuse solo per creare confusione. Vado avanti, a testa alta, contro il fango di chi pensa di poter calpestare la legge e la dignità delle persone”. Lo afferma la consigliera regionale campana di Forza Italia, candidata nelle liste di Forza Italia alle Elezioni regionali campane 2020, Monica Paolino.